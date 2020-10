« Secrets d’histoire » du 19 octobre 2020 : ce soir vous saurez tout (ou presque) sur Charlemagne !

4.7 ( 18 )

« Secrets d’histoire » du 19 octobre 2020. Ce soir sur France 3 Stéphane Bern nous propose s’en savoir un peu plus sur un certain Charlemagne dans le cadre d’un numéro au titre évocateur « Sacré Charlemagne »



Annonces



Annonces



Annonces





À découvrir ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV en avant-première et replay.

« Secrets d’histoire » du 19 octobre 2020 : présentation

Tout le monde connaît le nom de Charlemagne, ce roi carolingien qui aurait inventé l’école. Mais on connaît pourtant bien mal sa vie. Et quelle vie !

Dans cet épisode de Secrets d’Histoire, Stéphane Bern vous entraîne au cœur du VIIIème siècle à la rencontre de Charles Ier le Grand, dit Charlemagne, qui a fait de son petit royaume un véritable empire grand comme deux fois la France et invente à Rome la papauté moderne…



Annonces





Sait-on seulement que l’empereur à la barbe fleurie a une passion pour les femmes, pour ses filles en particulier qu’il refuse de voir se marier ? Que ce roi de fer et de foi, fils de Pépin le Bref, adore la natation et le rôti mais se montre incapable d’écrire ? Et que son célèbre couronnement de l’an 800 à Rome eut lieu dans des circonstances dignes d’une partie de poker menteur ?

D’Aix-la-Chapelle à Reims en passant par l’abbaye de Saint-Gall en Suisse, les trésors sont encore nombreux qui témoignent de son faste, où l’or se mêle à l’ivoire et au parchemin. Pour la première fois, Secrets d’histoire part sur les traces de ce personnage de légendes et de mythes, véritable restaurateur de l’empire romain, que l’on considère encore aujourd’hui comme l’un des pères de l’Europe.

👑 Tout le monde connaît le nom de #Charlemagne… Mais connaissez-vous vraiment sa vie ? @secretshistoire avec @bernstephane, c'est lundi à 21.05 ! pic.twitter.com/nE4Of5XIZL — France 3 (@France3tv) October 16, 2020

Et avec la participation de…

Avec la participation des historiens :

Michel Sot

Laurent Theis

Georges Minois

Bruno Dumézil

Olivier Hanne

Sylvie Joye

Geneviève Bührer-Thierry

Dominique Alibert

Eric Vanneufville…

Ce soir découvrez-en plus sur ce flamboyant Roi des Francs qui a réussi à unifier des territoires grands comme deux fois la France … un roi dont tout le monde connaît le nom mais pas forcément la vie…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 18 Aucune note

Liens sponsorisés