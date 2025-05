Le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais Garnier, c’est ce soir sur France 5 (30 mai)

Publicité





Mika Philharmonique au programme TV de ce vendredi 30 mai 2025 – Ce soir à la télé, France 5 diffuse le concert inédit « Le grand concert du Philharmonique de Vienne

au Palais Garnier », présenté par Stéphane Bern.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







Le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais Garnier, présentation

Considéré comme l’un des plus grands orchestres symphoniques au monde, l’Orchestre philharmonique de Vienne s’est produit pour la toute première fois de son histoire au Palais Garnier, le 11 mai 2025. Véritable institution, il incarne depuis plus de 180 ans l’excellence musicale en Europe et à travers le monde.

Sous la direction du chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, cette soirée exceptionnelle, retransmise par de nombreux radiodiffuseurs internationaux, réunit quelques-unes des plus grandes voix et talents de la scène musicale actuelle : la soprano Sonya Yoncheva, les ténors Juan Diego Flórez et Rolando Villazón, le baryton-basse Sir Bryn Terfel, ainsi que la pianiste virtuose Yuja Wang. Ensemble, ils interprètent un florilège d’œuvres majeures du répertoire classique, de Tchaïkovski à Ravel, en passant par Bizet, Gounod, Massenet et Rachmaninov.



Présenté par Stéphane Bern, ce concert hors du commun offre au public la magie d’un orchestre mythique résonnant dans l’un des joyaux de l’architecture parisienne : le Palais Garnier.

Avec :

Sonya Yoncheva (soprano),

Juan Diego Flórez (ténor),

Rolando Villazón (ténor),

Sir Bryn Terfel (baryton-basse),

Yuja Wang (pianiste).