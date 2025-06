« Bellefond » : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3 (10 juin 2025)

Publicité





« Bellefond » au programme TV du mardi 10 juin 2025 – Ce mardi soir sur France 3, c'est un nouvel épisode inédit de « Bellefond » avec Stéphane Bern et Anne Caillon qui vous attend.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







« Bellefond » : l’épisode 5 « Le prix de la vie »

Accusé à tort de meurtre, Grégoire parvient à s’évader de prison et se tourne vers Me Antoine Bellefond pour obtenir de l’aide, désillusionné par son propre avocat qui refuse de croire en son innocence. Bellefond accepte de le défendre, mais se retrouve face à un adversaire redoutable : Me Jean Colignon, le bâtonnier, qui supporte mal d’être éclipsé. La situation se complique encore pour Antoine, tiraillé entre son admiration pour Colignon et la menace que celui-ci fait peser sur lui : en tant que bâtonnier, il détient le pouvoir de sanctionner ses méthodes peu conventionnelles…

« Bellefond », le casting

Avec Stéphane Bern (Antoine Bellefond), Anne Caillon (Audrey Passereau), Antoine Duléry (Jean Colignon), Arthur Prévost (Lucas), Jeaneta Domingos (Awa), Aïda Asgharzadeh (Yasmine Zenati), Bryan Trésor (Grégoire Casal), Antoine Levannier (Thomas Braumann), Laetitia Beauvais (Laure Barthez)



« Bellefond », c’est ce soir dès 21h05 sur France 3.