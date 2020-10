Un si grand soleil : Cécile et Christophe se rapprochent, Myriam cède, ce qui vous attend mardi 27 octobre (épisode n°512 en avance)

4.7 ( 13 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend ce mardi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 512 du mardi 27 octobre, Cécile et Christophe vont se rapprocher considérablement !



En effet, alors qu’Alain attend Cécile à l’aéroport, elle est avec Christophe entrain de visionner la vidéo de la reconstution.



Christophe pense que l’auxiliaire de vie est la coupable du meurtre mais que le chien ne l’a pas désignée car elle lui fait peur. Cécile décide de rester pour boucler cette enquête, elle appelle Alain et promet de le rejoindre à Lisbonne dans deux jours.

Cécile et Christophe passent la soirée ensemble et Cécile ne semble pas insensible…



De son côté, Myriam a cédé à Maureillas, ils ont passé la nuit ensemble. Maureillas annonce ensuite à Florent qu’Elisabeth abandonne ses poursuites contre lui. Il lui explique que l’argent servira à racheter une start-up. Chez Maureillas, Florent est surpris de voir Myriam, qu’il lui présente comme étant sa compagne… Et il invite Florent et Claire à dîner. Florent reproche à Claire de ne lui avoir rien dit, elle affirme qu’elle ne savait rien…

Rendez-vous mardi 27 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil »..

