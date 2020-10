Un si grand soleil : Claire et Myriam menacées, Alice remontée, ce qui vous attend mercredi 21 octobre (épisode n°508 en avance)

4.3 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 508 du mercredi 21 octobre, Maureillas va menacer Claire et Myriam.



En effet, il les force à signer des aveux et leur demande ensuite de leur rendre un service, en échange duquel il leur restituera les aveux pour les cambriolages…



Le service en question, c’est de convaincre Elisabeth Bastide d’embaucher une dénommée Fanny Bourgeuil en tant que stagiaire.

La famille Bastide ne se remet toujours pas du départ de Manon. Elle n’a pas donné de nouvelle à Antonin, qui va au cinéma avec Antonin. Alice est toujours très remontée et c’est ses collègues du zoo qui doivent supporter sa mauvaise humeur…



Alice en veut toujours à Julien tandis que Manon a écrit à Elisabeth pour qu’elle vienne la voir à Lausanne.

Rendez-vous mercredi 21 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

