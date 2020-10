Un si grand soleil en avance : Florent découvre la vérité (résumé + vidéo épisode n°513 du 28 octobre 2020)

5 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après des semaines de mensonges, Florent va finalement découvrir la vérité ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! En effet, il va comprendre que Claire a une liaison avec Joshua !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 513

En pleine nuit, alors que Claire est entrain de dormir, Florent prend son téléphone portable… Il regarde les sms qu’elle a reçu et découvre ceux de Joshua. Le médecin lui dit qu’il a compris qu’il se passera plus rien et Florent réalise que Claire l’a trompé avec lui…

Et alors que Johanna se lance tête baissée dans une nouvelle affaire qui lui tient à cœur, Claire passe une soirée sous haute tension. De son côté, Cécile ne sait plus où elle en est.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 28 octobre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 6 novembre 2020 en cliquant ICI

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

