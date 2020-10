Plus belle la vie en avance : un personnage de retour (vidéo PBLV épisode n°4143)

4.6 ( 9 )



Annonces





Un personnage va faire son grand retour au Mistral après plusieurs mois d’absence mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. Il s’agit de Victoire, que l’on retrouve à l’hôpital Marseille Est face à Jocelyn.



Annonces



Annonces

En effet, la maladie de Jocelyn gagne de plus en plus de terrain et qu’il est hospitalisé, Victoire le retrouve dans un espace qui lui est interdit…



Annonces



Annonces



Annonces





Jocelyn, totalement perdu, prend Victoire pour sa femme, Yolande. Il lui faut quelques minutes pour réaliser que ce n’est pas elle et Jocelyn se demande ce qu’il fait là…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4143 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4143 du 4 novembre 2020

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : un mort, François s’en va, la terrible décision de Yolande et Jocelyn (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés