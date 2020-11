« Alice Nevers » du 5 novembre 2020 : ce soir l’heure du final

4.6 ( 10 )



Annonces





« Alice Nevers » du 5 novembre 2020. La saison s’achève déjà pour « Alice Nevers ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 pour le double épisode inédit « Le Pacte ». Les deux parties de ce final seront à suivre dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Alice Nevers » du 5 novembre 2020 : double épisode final « Le Pacte »

Partie 1 : En route pour un week-end romantique avec Marquand sur l’île de Mazeret, Alice manque de renverser deux jeunes filles paniquées, qui disparaissent aussitôt ! Colombe et Océane sont-elles en danger ? Et savent-elles quelque chose sur la disparition de leur amie Soraya ? Nos héros ne peuvent s’empêcher d’enquêter. Mais sur cette île reculée, ils n’ont aucune légitimité…

Partie 2 : Bientôt, l’île entière se dresse contre Alice et Marquand… Ce dernier se retrouve en garde à vue. Nos héros se retrouvent bloqués sur l’île et vont devoir faire la lumière sur ce qui s’est passé entre les filles… Sans compter qu’à Paris, Mathieu ne répond plus. Et petit Paul a disparu !

Alice Nevers tire sa révérence ce soir sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés