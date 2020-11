« Balance ton post » du 12 novembre 2020 : sommaire et invités de ce soir sur C8

4.8 ( 11 )



« Balance ton post » du 12 novembre 2020. Numéro spécial de « Balance ton post » ce soir dès 22h30 sur C8 et sur Mycanal. Une émission présentée par Cyril Hanouna.



« Balance ton post » du 12 novembre 2020 : sommaire et invités

Une émission spéciale consacrée à la crise sanitaire et à ses conséquences sur la vie des Français de nouveau en plein confinement.

Ils sont infirmiers, restaurateurs, commerçants, étudiants, nouveaux chômeurs, chefs d’entreprise et ils sont tous dans un état de détresse absolu.Depuis la crise sanitaire de la Covid-19 en France, confinements, couvre-feux et autres décisions sanitaires ont eu raison de leur porte-monnaie.Ils se retrouvent désormais dans une situation des plus alarmantes.

Tous seront sur le plateau de « Balance ton post » ce soir dès 22h30 en direct !



Ils pourront exprimer leur colère, leur douleur, face à Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.

Cyril Hanouna, ses éditorialistes et un infectiologue poseront la question « Faut-il déconfiner face à la détresse des Français ? ».

🚨 #BalanceTonPost ! spécial Les Français en détresse 🚨 Ils sont infirmiers, restaurateurs, étudiants… ils sont en détresse économique à cause de la #COVID19 et feront face ce soir à 22h30, à @AgnesRunacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie. pic.twitter.com/s6RDetd063 — C8 (@C8TV) November 12, 2020

« Balance ton post » est de retour ce soir dès 22h30 en direct sur C8 ou en replay et streaming vidéo sur Mycanal.

