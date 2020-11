Plus belle la vie : ce soir, les adieux de Jocelyn et Yolande (résumé + vidéo épisode 4149 PBLV du 12 novembre 2020)

4.9 ( 9 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4149 du jeudi 12 novembre 2020 – C’est un moment triste et émouvant qui vous attend ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, c’est l’heure des adieux pour Jocelyn et Yolande, plus amoureux que jamais et prêts à en finir…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : découvrez le secret de Mazelle, une demande en mariage (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4149

Mouss continue de clamer son innocence malgré la pression d’Éric. Mila trouve du réconfort auprès d’Alison. Abdel va le défendre. Mazelle se joue de Mirta et Mila quand elles arrivent dans sa chambre d’hôtel pour lui expliquer le malentendu autour de Mouss. Il promet à Mila qu’il va personnellement suivre cette affaire. Abdel vient au commissariat perturber les plans du commissaire, lui informant que Mouss n’a pas le profil ni le compte en banque d’un trafiquant, Revel est d’accord…



Annonces





Yolande à tout prévu pour leur dernière journée et le couple s’enferme dans une chambre d’hôtel. Les Nebout sont morts d’inquiétude et finissent par retrouver leur trace grâce à la localisation de leur voiture. C’est une course contre la mort qui s’embraye…

Valentin essaie de s’extirper de l’hôtel en douce mais Mirta lui demande de payer son séjour. Il a faim mais reste digne…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4149 du 12 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés