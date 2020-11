« Balthazar » du 26 novembre 2020 : un seul épisode inédit ce soir (saison 3)

4.8 ( 17 )



« Balthazar » du 26 novembre 2020. En ce dernier jeudi du mois de novembre, « Balthazar » vous donne rendez-vous dès 21h05 pour 4 épisodes à la suite mais un un inédit de la saison 3 « Un autre monde ».



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 durant 7 jours.

« Balthazar » du 26 novembre 2020 : l’épisode inédit de ce soir

« Un autre monde » : Meurtre sauvage dans une forêt. Un homme et une femme, les bras en croix, des pièces posées sur leurs yeux. L’homme est un braqueur multirécidiviste et la femme n’est autre que son médium. C’est visiblement elle qui était visée. Depuis quelques temps, elle était obsédée par une fillette atteinte d’une maladie incurable, venue la voir pour savoir ce que cela fait de mourir. En discutant avec le fantôme de Marion, Balthazar comprend que la mort de Lise l’empêche d’avancer. Lorsqu’il se réveille le lendemain, Balthazar est… marié à Lise, parfaitement vivante. Ils ont deux enfants et lui n’est qu’un légiste ordinaire qu’Hélène prend pour un rigolo.



Cet inédit sera suivi de 3 rediffusions « Face à mort », « La dette » et « De chair et de sang ».

Un nouveau carton d’audience ?

Les semaines se suivent et se ressemblent pour la série. Après son énorme démarrage d’il y a 15 jours, le succès s’est confirmé la semaine dernière avec une nouvelle place de leader des audiences avec jusqu’à 6.7 millions de fans et 28% de part de marché.

#Audiences @TF1 La série #Balthazar largement leader hier soir avec: ✅6,7 millions de téléspectateurs (1er ep)

📌28% pda Frda-50 en moyenne RDV jeudi prochain pour de nouveaux épisodes et en attendant sur @MYTF1 pour le replay pic.twitter.com/U07jm0OUIA — TF1 Pro (@TF1Pro) November 20, 2020

