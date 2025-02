Crimes parfaits du 14 février : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Crimes parfaits du 14 février 2025 – Votre série « Crimes parfaits » est une nouvelle fois en mode rediffusions ce soir sur France 3. Au programme, quatre anciens épisodes de la saison 3.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV .







Crimes parfaits du 14 février 2025 : vos épisodes

Saison 3 épisode 13, Le pied à l’étrier : À 35 ans, Émilie Sagnol, palefrenière au haras de Madame Van der Built, sabote la selle de Tom Ricard afin de lui faire perdre un prestigieux concours de saut. Mais le plan tourne au drame : le cavalier, piégé par son étrier, est traîné sur plus de deux cents mètres par sa monture et succombe à ses blessures. Acculée, Émilie tente de brouiller les pistes en disséminant des indices pour incriminer Gérald, le groom de Tom Ricard. Un stratagème qui, loin de la disculper, met Agnès et Thibaud sur la voie de la vérité, leur permettant de lever le voile sur cet homicide involontaire presque parfait.

Saison 3 épisode 14, D’un pierre deux coups : Aurélie Lelièvre, ornithologue renommée et autrice à succès de livres de vulgarisation sur la nature, orchestre un meurtre aussi spectaculaire qu’ingénieux pour éliminer son mari, Robert Lelièvre, un gynécologue-obstétricien de 50 ans à la tête d’une clinique florissante. Son corps est découvert au bord de sa piscine, le crâne fracassé par une tortue tombée du ciel. Une mort insolite qui intrigue Agnès et Thibaud, appelés à démêler les fils de cette affaire aussi étrange que macabre.



Saison 3 épisode 9, Contre vents et marées : Marc Le Gall, navigateur de renom, maquille en suicide le meurtre de sa femme Florence, retrouvée pendue au mât de son voilier. Si la capitaine Mizon, admiratrice du marin, est d’abord troublée par l’affaire, le commandant Lacombes, lui, ne tarde pas à douter de cette mise en scène, malgré l’alibi en apparence irréfutable de Le Gall. Pour percer la vérité, les enquêteurs devront explorer le passé de ce couple de marins et dénouer les fils d’un crime savamment orchestré.

Saison 3 épisode 10, Sur un arbre perché : « Le Repaire de la Chouette » est un gîte écologique aux cabanes en bois perchées dans les arbres. C’est dans l’une d’elles que le corps de Diane Mainville, la propriétaire des lieux, est découvert. Si tout laisse croire à un drame passionnel, le commandant Lacombes et la capitaine Mizon refusent de se fier aux apparences. Leur enquête les mène vers Solène Guillou, une employée au dévouement peut-être trop absolu.

Retrouvez « Crimes parfaits » en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV