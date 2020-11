Demain nous appartient en avance : Lise témoigne (résumé + vidéo épisode 796 DNA du 13 novembre 2020)

4.9 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 796 du vendredi 13 novembre 2020 – Lise va témoigner au commissariat ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, elle va parler à Karim et lui rapporte l’altercation qu’elle a vue vendredi dernier devant le lycée entre Charlie et William…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 796

Lise, la CPE du lycée est venue témoigner au commissariat auprès de Karim. Elle affirme avoir vu William Daunier se disputer avec Charlie Molina le jour de son agression. En plus d’être mécontent William aurait également eu un comportement violent avec la jeune fille ! L’étau se resserre autour du médecin…

De son côté, Sylvain confie à Bilel qu’il ne supporte plus de gérer tous les problèmes des enfants Molina. Amanda apporte à Ulysse un soutien précieux en l’aidant à gérer les suites de son traumatisme, mais la panique le rattrape. La nouvelle directrice de l’hôpital décide de faire un geste pour son arrivée, ce qui ravit le personnel.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 796 du 13 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

