Plus belle la vie : ce soir, Jocelyn est mort (résumé + vidéo épisode 4150 PBLV du 13 novembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4150 du vendredi 13 novembre 2020 – C’est moment terrible pour Yolande et l’ensemble de la famille Nebout ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Yolande se réveille et découvre que Jocelyn est mort et a souhaité qu’elle reste en vie !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4150

Le cauchemar de Mouss continue, il est maintenant sur qu’il a été piégé mais ne sait pas par qui. Revel ne croit toujours pas que Mouss soit un meurtrier mais Mazelle abat sa dernière carte, l’arme retrouvée sous le lit de Mouss est celle qui a servi au crime. Voyant Mouss partir dans le fourgon qui l’emmène à la prison, Luna et Mila lui promettent qu’elles vont le sortir de là. Mazelle, fourbe dit à Mirta que malheureusement tout accable Mouss et qu’il est bel et bien coupable…



Babeth reçoit une vidéo de Jocelyn indiquant l’endroit où ils se trouvent. Yolande se réveille et découvre effarée que Jocelyn s’est foutu d’elle. Babeth est sous le choc. Les Nebout s’inquiètent pour Yolande et s’organisent pour qu’elle ne reste jamais seule…

Kilian aide Noé à impressionner Manon. Il préfère être franc avec Lola, Noé est amoureux de Manon et ça ne changera pas…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4150 du 13 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

