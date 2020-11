Un si grand soleil en avance : Alain et Cécile, c’est fini (résumé + vidéo épisode n°517 du 13 novembre 2020)

5 ( 9 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Coup de tonnerre ce soir pour Cécile dans votre épisode inédit du feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’Alain est rentrée de Lisbonne, il a pris une lourde décision concernant son couple !



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 20 novembre 2020



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 517

Alain est entré de Lisbonne et Cécile n’était même pas là pour l’accueillir à son arrivée à l’aéroport… Et pour cause, elle était dans les bras de Christophe ! Une fois rentrée chez elle, Cécile retrouve Alain et prétexte avoir eu trop de travail pour pouvoir venir le chercher. Alain lui annonce qu’avec le temps qu’elle lui a laissé pour réfléchir à Lisbonne, il a pris la décision de s’en aller. Leur couple ne va plus depuis trop longtemps, il a décidé de rompre !



Annonces





Et tandis que Christophe ne se prive d’aucun petit plaisir, Claire pourra-t-elle enfin aller au bout de ses aveux ? De son côté, Elisabeth remet certaines pendules à l’heure.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.