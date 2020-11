Demain nous appartient en avance : Luke hospitalisé à son tour (résumé + vidéo épisode 793 DNA du 10 novembre 2020)

4.5 ( 11 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 793 du mardi 10 novembre 2020 – Luke est hospitalisé à son tour ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il a tenté de se suicider hier soir, Luke a été secouru à temps et Laura est à son chevet…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 793

Luke n’a pas supporté de voir Charlie dans le coma et a tenté de mettre fin à ses jours. Sur son chevet, Laura tente tant bien que mal de le réconforter. Impossible cependant pour Luke d’envisager une issue favorable à ce drame.

Pendant ce temps, Sofia est convoquée au commissariat dans le cadre de l’enquête sur l’agression de Charlie. Alors qu’elle clame son innocence, certains commencent à douter de sa parole.



De son côté, Flore hésite à accepter la proposition de Victor. Et Chloé a bien du mal à affronter son nouveau statut de mère célibataire. Victoire ne sait plus quoi faire face aux reproches de Georges. Ce dernier se sent de plus en plus incompris…

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 793 du 10 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

