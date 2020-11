« On The Road Again » : le spectacle de Chantal Ladesou diffusé sur C8 le 4 décembre 2020

5 ( 3 )



Annonces





« On The Road Again » : le spectacle de Chantal Ladesou sera bientôt diffusé sur C8. Capté le 18 janvier dernier au Dôme de Paris, il sera diffusé pour la première fois en clair le vendredi 4 décembre 2020 sur C8 et MYCANAL.fr.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« On The Road Again » : le spectacle de Chantal Ladesou en quelques mots

Dans un spectacle à son image, plein de gouaille et de charme, Chantal Ladesou monte seule en scène pour nous raconter les nouvelles aventures que sa famille lui fait vivre. Ses enfants ont grandi et lui offrent aujourd’hui de nouveaux rôles : mère toujours, mais aussi belle-mère, et grand-mère. Sans oublier Michel, son mari depuis quarante ans qui n’est pas épargné par l’humour ravageur de sa moitié.

Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi. C’est un show qui traverse les générations qui vous est proposé par la chaîne.



Annonces





« On The Road Again » de Chantal Ladesou, un spectacle transgénérationnel plein d’autodérision, diffusé pour la première fois en clair.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés