Plus belle la vie : ce soir, Claire pleure la mort de Monique (résumé + vidéo épisode 4147 PBLV du 10 novembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4147 du mardi 10 novembre 2020 – C’est un drame pour Claire ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Claire pleure la mort de son amie Monique, assassinée dans la cité… Une nouvelle enquête de police commence.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : découvrez le secret de Mazelle, une demande en mariage (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4147

Alerté par la radio fréquence de la police, Mazelle fonce à la cité et voit Claire. Il lui demande de ne pas bouger pendant qu’il fouille les environs. Mazelle trouve l’arme du crime, dont il prend soin de taire la découverte au reste des policiers. Claire informe Mazelle que Monique avait des problèmes de voisinage avec des jeunes trafiquants en bas de l’immeuble. Un agent GDF débarque à la coloc, il doit évacuer l’immeuble sous prétexte d’une fuite de gaz…



Lola cache mal à Kilian son obsession pour Noé. Chez les Fedala, un nouvel équilibre familial peine à trouver sa place avec Nisma et Bilal. Lola découvre que Noé a un crush pour Manon, une collégienne écolo. Noé veut se faire remarquer par sa belle mais s’y prend très mal…

Fauché, Valentin essaie de renégocier le prix de sa chambre au Céleste sous le regard amusé de Laetitia. Il prend le vélo de Roland pour rejoindre Revel au Tennis…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4147 du 10 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

