Demain nous appartient en avance : Victoire cache la vérité à Georges (résumé + vidéo épisode 790 DNA du 5 novembre 2020)

Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 790 du jeudi 5 novembre 2020 – Les nouvelles sur la jambe de Georges ne sont pas bonnes et ce soir, Victoire craque dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, face à Georges, Victoire n’arrive pas à lui dire la vérité et essaie encore de le rassurer… Elle ne peut retenir ses larmes face à Renaud.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 790

Les examens de l’électromyogramme sur la jambe de Georges n’ont pas donné les résultats escomptés. Face à l’enthousiasme de Georges, Victoire n’ose lui dire qu’il va être handicapé toute sa vie. Une fois sortie de la chambre, Victoire fond en larmes, malgré les rassurements de Renaud.

De son côté, Clémentine est circonspecte face à l’attitude changeante de Sacha : elle se décide à le confronter. Charlie décide de passer à l’étape supérieure pour mettre son plan à exécution. Rémy annonce à Soraya qu’il a eu une idée pour honorer le souvenir de Leïla.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 790 du 5 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

