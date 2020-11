Un si grand soleil : qu’est-ce qui vous attend pour la reprise de la diffusion ?

5 ( 5 )



Alors que la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » est déprogrammée depuis maintenant plus d’une semaine, il a été annoncé hier qu’elle sera de retour avec des épisodes inédits à partir du lundi 9 novembre à 20h45 (voir notre article). Mais qu’est-ce qui vous attend à la reprise de votre feuilleton quotidien ?



On peut déjà vous dire que Florent va découvrir que Claire l’a trompée avec son collègue de l’hôpital, Joshua.



Florent va en discuter avec son ex, Sabine, avant d’annoncer à Claire qu’il est au courant. Claire va faire son mea-culpa et demander à Florent de lui pardonner… Florent va être en plein doute et partir seul en week-end pour se ressourcer et réfléchir.

De son côté, Sabine réalise qu’elle aimerait bien retenter sa chance avec Florent ! Et Claire continue de faire n’importe quoi avec Myriam, elles projettent de dépouiller Maureillas de son argent et devenir riches…



Elsa va une nouvelle fois faire son retour à Montpellier. Et la jeune femme prépare un nouveau braquage et contacte Virgile pour le mettre dans le coup ! Virgile accepte et achète des armes… Un indic prévient Manu alors qu’au même moment, Laetitia voit Johanna dans le but de lui faire réduire son temps de garde de Camille.

