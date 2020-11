Demain nous appartient spoiler : Charlie en phase de réveil ? (VIDEO)

4.8 ( 11 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que le week-end commence, ça fait déjà deux semaines que Charlie s’est faite agresser sur la plage dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et alors que les suspects s’enchainent, on ne sait toujours pas ce qui s’est passé et la jeune femme est toujours plongée dans le coma…



Mais dans quelques jours, alors que Luke est toujours au chevet de sa soeur avec Christelle, il est persuadée qu’elle lui a serré la main et qu’elle est sur le point de se réveiller !



Le réveil de Charlie ? Luke est resté toute la journée au chevet de Charlie dans sa chambre de soins. Alors qu’il tient la main de sa sœur, cette dernière lui sert la main, de quoi raviver son optimisme. S’agit-il d’un réflexe moteur ? Ou Charlie est-t-elle bel et bien en train de se réveiller ? Pour Luke, cela ne fait aucun doute…

Demain nous appartient spoiler réveil en vue pour Charlie



