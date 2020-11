Un si grand soleil : Manu fait pression sur Christophe, ce qui vous attend lundi 23 novembre (épisode n°522 en avance)

4.9 ( 13 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que le week-end a commencé, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » vous devez être impatient de savoir ce qui vous attend. Après le drame survenu en fin d’épisode ce soir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 522 du lundi 23 novembre, Manu va trouver une solution pour essayer de sauver Elsa.



En effet, alors que Virgile pense qu’il faut faire appel à Claire, Manu ne veut pas et a une autre idée.



Manu décide de faire chanter Christophe. Il va le chercher et le fait monter de force dans sa voiture, prétextant un chien à soigner. Il l’emmène chez lui et lui demande de soigner Elsa, sinon il le fera tomber avec Gimenez ! Christophe réussit à extraire la balle d’Elsa et il lui prescrit des antibiotiques et antidouleurs. Il a peur que sa plaie s’infecte et alors qu’il doit dîner avec Cécile, Manu exige qu’il reste jusqu’au réveil d’Elsa. Quand Christophe appelle Cécile pour décommander leur rendez-vous, Manu et Virgile comprennent qu’il sort avec la juge…

De son côté, Laetitia profite que Manu ait fait rentrer Camille plus tôt que prévu pour lui faire encore des reproches. Manu est à bout…



Quant à Florent, il est installé chez son ex. Avec Sabine et Enzo, ils passent de bons moments et jouent même aux jeux vidéos. Mais quand Sabine essaie d’embrasser Florent, il comprend qu’elle attend autre chose et la repousse…

Et Claire accepte de sortir avec Myriam pour fêter l’achat de son appart. Elle enchaine les verres et rencontre un homme qu’elle s’apprête à embrasser…

Rendez-vous vendredi 20 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

