Ici tout commence : Noémie au plus mal, Louis veut un test de paternité, ce qui vous attend lundi 23 novembre (épisode n°16 en avance)

4.6 ( 10 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est le début du week-end et vous avez peut être déjà hâte de connaitre la suite de votre feuilleton « Ici tout commence ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 16 du lundi 23 novembre, l’état de Noémie se dégrade…



Annonces



Annonces

En effet, alors que la jeune femme prévoit de fuir en Espagne, l’état de sa main empire et Enzo va voler des médicaments à l’infirmerie pour elle.



Annonces



Annonces



Annonces





Mais, contraint à assurer le service du restaurant d’application, Enzo ne peut pas s’absenter. Il est obligé de dire la vérité à Maxime pour Noémie, il lui demande d’aller lui apporter les médicaments. Mais en arrivant sur place, il découvre que Noémie a perdu connaissance !

De son côté, Louis fait une fixation sur Maxime. Il est convaincu que Salomé l’a trompé avec lui à Sète ! Il en parle à Salomé par rapport aux photos de Maxime sur son Instagram. Elle affirme qu’ils se sont juste croisés et demande à Maxime de confirmer sa version… Louis est très désagréable avec Maxime et le provoque. Maxime nie toute relation avec Salomé…



Annonces





Louis confie à Salomé qu’il va aller voir un psy pour ne pas perdre pied. Mais il lui annonce qu’il veut un test de paternité pré-natal !

Rendez-vous lundi 23 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés