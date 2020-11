4.8 ( 20 )



Annonces





Franck Sémonin arrive bientôt dans Demain nous appartient. Vous connaissez son visage, et pour cause. L’acteur a été la star de la série « Plus belle la vie » sur France 3 et campe depuis 2013 le rôle du lieutenant Lucas Auriol dans « Section de recherches ».



Annonces



Annonces

Et aujourd’hui le voilà annoncé au casting de « Demain nous appartient » à compter du 16 décembre prochain.



Annonces



Annonces



Annonces





Franck Sémonin arrive bientôt dans « Demain nous appartient »

Et dans l’épisode n°819 qui sera diffusé le mercredi 16 décembre 2020 que l’acteur fera sa première apparition. Il y interprétera Franck, le frère de Morgane…

Franck, le frère de Morgane Guého, arrive à Sète où il s’installe rapidement. Ce frère dont Morgane est très proche rencontre alors la famille Lazzari. L’homme, charmant et fortuné, ne tarde d’ailleurs pas à séduire l’entourage de sa sœur. Anne-Marie (Véronique Jannot), la mère de Sandrine va très vite tomber sous le charme du nouveau venu…



Annonces





Voulant toujours faire plaisir, Franck multiplie les cadeaux et les grandes réceptions. Pourtant ses dépenses importantes vont commencer à en intriguer certains…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 20 Aucune note

Liens sponsorisés