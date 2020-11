Ici tout commence : Auguste protège Teyssier, Anaïs apprend la vérité, ce qui vous attend mercredi 11 novembre (épisode n°8 en avance)

4.5 ( 11 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes déjà fan de la série quotidienne « Ici tout commence » et impatient de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 8 du mercredi 11 novembre, Auguste va protéger Teyssier…



En effet, quand Antoine parle avec Auguste et Clothilde au sujet du suicide de Noémie et de l’implication de Teyssier, Auguste prend sa défense…



Il veut qu’on le laisse tranquille et affirme que Noémie était dépressive. Antoine ne comprend pas pourquoi le père de Rose protège autant Teyssier…

De son côté, Enzo est dans de sales draps. Dans le parc, les élèves trouvent un sweat accroché à un arbre et sur lequel il est écrit « coupable ». Anaïs reconnait le sweat d’Enzo le confronte… Il lui assure qu’il n’a rien à voir avec la mort de Noémie. Mais plus tard, Anaïs découvre un tag qui indique qu’Enzo couchait avec Noémie ! Elle fond en larmes…



Quant à Jérémy, il se rapproche de Célia, qui trouve que sa mère est trop dur avec lui. Ils s’embrassent alors que Jérémy raccompagne Célia chez elle…

Rendez-vous mercredi 11 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

