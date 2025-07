Ici tout commence du 16 juillet : Kelly accouche, Laetitia de retour (résumé + vidéo épisode 1220 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1220 – Kelly va donner naissance à un petit garçon ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour l'occasion, Laetitia fait son grand retour !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 16 juillet – résumé de l’épisode 1220

À l’hôpital, Kelly a des contractions de plus en plus fortes. Souleymane l’accompagne, puis une infirmière les invite à regagner la chambre. Il lui assure que Laetitia est en route.

Au restaurant éphémère, Emi prend le relais. Lionel apprend que Laetitia est bloquée à Valence et veut aller la chercher. Tom le conduit, mais ils tombent en panne. Sans nouvelles, Rose, Antoine et Carla vont à l’hôpital. Kelly accouche d’un petit garçon, Eloi, avec le soutien de Souleymane. Antoine et Laetitia découvrent leur petit-fils.



Claire et Olivia tentent de promouvoir leur module miroir, sans grand succès au début. Gary finit par rameuter des élèves. Le module plaît, mais Teyssier refuse de l’intégrer. Olivia propose alors à Claire d’ouvrir un restaurant ensemble.

À la ferme, Stanislas fait promettre à Coline d’arrêter de se moquer de ses phobies, après avoir découvert les siennes.

Ici tout commence du 16 juillet 2025 – extrait vidéo

