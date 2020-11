Plus belle la vie : ce soir, la vérité sur Mazelle éclate (résumé + vidéo épisode 4156 PBLV du 23 novembre 2020)

4.9 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4156 du lundi 23 novembre 2020 – Mazelle est dans le viseur de sa hiérarchie ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, la vérité sur Mazelle éclate. Xavier lui annonce que Mouss l’accuse de machination et d’être le responsable de l’accident qui l’a rendu infirme !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4156

Revel demande des comptes à Mazelle. Le commissaire est accusé de faits très graves. Il aurait accusé Mouss de la mort de Monique Périer et il serait responsable de l’accident qui a rendu le jeune homme infirme. Mazelle rit jaune, il ne se laissera pas faire. Mais le commissaire se souvient, plongé dans ses pensées, comment il s’est comporté comme un lâche au moment de l’accident. Il a pris la fuite, et a laissé Mouss par terre sans se retourner…



Pour éviter de demander quoi que ce soit aux Fedala, Patrick trouve sur internet, un camion de marchand de glace pour transporter le corps de Jocelyn. Ce dernier avait pris soin d’envoyer à toute la famille des costumes blancs pour la cérémonie, sauf Patrick qui a hérité d’un costume vert fluo…

Laetitia n’a pas encore pris sa décision. Kevin est consterné par ce projet de mariage et apprend à sa mère que Sébastien divorce avec Marie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4156 du 23 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

