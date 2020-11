Ici tout commence en avance : les cours commencent (résumé + vidéo épisode 4 du 5 novembre 2020)

4.5 ( 10 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 4 du jeudi 5 novembre 2020 – C’est le début des cours à l’Institut ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, tandis que Salomé se pose des questions sur sa grossesse, Auguste Armand donne son premier cours aux nouveaux élèves !



Un épisode inédit à découvrir de 18h30 sur TF1



Ici tout commence – résumé de l’épisode 4

Alors qu’hier 26 candidats réussissaient le concours d’entrée, c’est l’heure du premier cours à l’institut Auguste Armand. Et c’est le chef lui-même qui donne ce cours. Il parle aux élèves de sa devise pour réussir avant de leur présenter une recette qu’il a créé pour sa grand-mère. Il s’agit d’un plat à base de homard, que sa mère allait pêcher et qui lui rappelle de jolis souvenirs.

Et alors que les préparatifs de la réception battent leur plein, Salomé est plongée dans ses incertitudes. Craignant de nouvelles révélations, Teyssier menace Enzo et Noémie qu’il soupçonne de complicité. Quant à Eliott, il se sent déstabilisé par les provocations d’Hortense et reçoit une proposition inattendue de la jeune femme.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 4 du 5 novembre

"Vous n'arriverez à rien, si le cœur n'y est pas"

Découvrez les premières minutes du premier cours de la nouvelle promotion à l'institut Auguste Armand ⬇

⏰RDV ce soir dès 18:30 pour la suite dans #IciToutCommence pic.twitter.com/sesvpOF6Ac — TF1 (@TF1) November 5, 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

