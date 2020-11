« Envoyé Spécial » du 5 novembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir (VIDEOS)

4.5 ( 8 )

« Envoyé Spécial » du 5 novembre 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 5 novembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Une vie en chantier

C’est le projet d’une vie : faire construire sa maison ou son appartement. Un rêve qui tourne parfois au cauchemar. Surtout lorsqu’on achète dans du neuf. Retards, malfaçons, gouffre financier… pendant plusieurs mois, nous avons suivi le combat de Français dont la vie est en chantier.



Martine aurait dû emménager dans son appartement il y a plus d’un an, mais tout est à l’arrêt. Aucunes nouvelles du promoteur. Récupérera-t-elle les 70 000 euros qu’elle lui a déjà versés ? Pauline et Jean-Charles se sont endettés sur vingt-cinq ans pour faire construire leur pavillon, mais les travaux sont un enfer. Ils redoutent les malfaçons, et les visites de chantier ne vont pas les rassurer. Stéphane et Coralie ont fait construire une maison pour s’y installer avec leurs trois enfants. Un an plus tard, les façades sont couvertes de fissures, leur pavillon est quasiment invendable. Que faire ? Partir ou rester ?

Un reportage d’Elise Richard, Jacques-Olivier Bénesse et Virginie Letendre / CAPA Presse

✔️ Les nouveaux visages de l’agriculture

Ce sont de belles histoires, celles de paysans qui transmettent leurs terres et leur savoir-faire à des jeunes qui font leurs premiers pas dans le monde agricole. Comme Marceline et Céline, qui ont repris l’élevage de chèvres et la production de fromages d’un couple qui partait à la retraite en Ardèche, le rêve de toute une vie. Anthony, 23 ans, fils d’un infirmier et d’une aide-soignante, a quant à lui racheté les parts d’un agriculteur au sein d’une exploitation laitière de 150 hectares dans le Cantal.

Tous les trois nous racontent leur installation et le passage de relais entre eux et leurs aînés. Avec ces nouveaux visages, l’agriculture est en train de changer en profondeur. Un phénomène qui va s’accélérer avec le départ à la retraite de plus de la moitié des exploitants d’ici à 2030.

Un reportage de Kristian Autain, Francis Simoes, Benjamin Poulain et Raynald Lellouche.

✔️ Le choc des deux Amériques

Alors que le décompte des votes tient les Etats-Unis en haleine, « Envoyé spécial » est au cœur l’Arizona, l’un des fameux « swing states », ces Etats qui peuvent faire basculer le résultat.

Entre une milice de retraités surarmés qui redoutent la guerre civile, un shérif pro-Trump ou la communauté latino qui se mobilise pour le candidat démocrate, nous avons sillonné l’Etat à la rencontre de ces citoyens dont le bulletin de vote peut tout changer. Notre envoyé spécial est aussi en direct pour suivre les résultats de l’élection.

#EnvoyeSpecial est parti au cœur de cette Amérique fracturée : l'Arizona, un des "swing states" ou "États-clés" qui pourraient encore faire basculer l'élection américaine. #Elections2020 🇺🇸 Arizona : le choc des deux Amériques

📺 Jeudi 21h05 sur @France2tv pic.twitter.com/i0UlhxpiiM — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) November 5, 2020

Un reportage d’Olivier Sibille, Guillaume Marque et Harold Horocks.

