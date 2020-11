Ici tout commence en avance : Louis n’a plus confiance en Salomé (résumé + vidéo épisode 15 du 20 novembre 2020)

4.9 ( 12 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 15 du vendredi 20 novembre 2020 – Le week-end arrive et Louis n’a plus confiance en Salomé ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, alors que mercredi il n’arrivait pas à trouver Salomé, il l’interroge et elle lui ment encore une fois…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 15

Salomé et Louis discutent dans les vestiaires… Louis explique à sa femme que des ossements humains ont été retrouvés à l’institut. Il se sentirait plus tranquille de toujours savoir où elle est. Il en profite pour l’interroger sur ce qu’elle faisait mercredi après-midi et Salomé lui ment encore une fois en affirmant qu’elle faisait des courses à Nîmes… Louis lui demande pourquoi elle ment, quelqu’un l’a vue revenir des marais salants ! Il lui demande avec qui elle était…

Les preuves s’accumulent contre Teyssier qui continue de clamer son innocence dans l’enquête en cours. Furieux de la décision que Clotilde a prise à son insu, Jérémy part de chez lui.



Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 15 du 20 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

