Plus belle la vie : ce soir, Mazelle essaie d’acheter Eugénie (résumé + vidéo épisode 4155 PBLV du 20 novembre 2020)

4.7 ( 13 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4155 du vendredi 20 novembre 2020 – Mazelle n’a pas apprécié l’interview de Luna à Massilia News et ce soir il va essayer de contre-attaquer dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Mazelle va essayer d’acheter Eugénie !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : un plan pour faire évader Mouss, Luna renoue avec Andrès (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4155

Après beaucoup de recherches, Abdel ne trouve aucun lien entre Mazelle et Mouss. Ce dernier à un plan pour échanger de lit avec Livia et prendre celui du bas en lui faisant croire qu’une blatte a pondu dans son matelas. Mazelle met un marché entre les mains d’Eugénie. Il lui donne des scoops sur des affaires, mais en échange elle renonce à accorder du crédit à l’affaire Bongor. Elle accepte et Luna perd son soutien. En revanche Mirta soutient sa fille face au commissaire…



Annonces





A la fin du cours, Blanche, appelle Noé qui est collé. Elle lui confisque son portable et lui demande de grandir un peu. Heureusement, Noé trouve un allié en la personne de Nathan qui le laisse partir rejoindre Manon à la manifestation. C’est Lola qui va arrêter la course de Noé et en lui montrant une information terrible…

Laetitia n’assume pas sa relation avec Valentin et ne veut pas le laisser rentrer dans sa vie. De leur côté, Marie et Sébastien sont arrivés au bout de leur mariage…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4155 du 20 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés