Ici tout commence : la vérité sur Jérémy et Célia, Anaïs pardonne Enzo, ce qui vous attend lundi 30 novembre (épisode n°21 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le savoir alors que le week-end débute, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 21 du lundi 30 novembre, Clotilde va finir par dire la vérité sur Jérémy et Célia…



En effet, Guillaume est toujours dans le coma et Jérémy culpabilise après avoir découvert le sms que son père avait rédigé sans réussir à lui envoyer.



Il lui avait écrit qu’il ne devait pas rester avec Célia et qu’il le rejoignait pour lui parler. Jérémy pense que son père a eu cet accident à cause de lui… Il s’éloigne de Célia.

Et quand Rose essaie de venir parler à sa soeur, Clotilde devient folle et la menace en lui serrant fort le bras. Claire doit intervenir pour qu’elle arrête ! Plus tard, Clotilde dit la vérité à Claire : Jérémy est le fils de Vincent et Célia est donc sa demi-soeur !



Quant à Anaïs, elle finit par pardonner Enzo et ils s’embrassent…

De son côté, Teyssier rode toujours à l’institut alors que Noémie doit donner son premier cours. Auguste le recadre et lui demande de ne plus venir.

Rendez-vous lundi 20 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

