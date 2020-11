Plus belle la vie en avance : Stan libre avec Mouss ? (vidéo PBLV épisode n°4165)

4.1 ( 14 )



Et si Mouss ne s’évadait pas de prison seul dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie ? En effet, vendredi prochain au Mistral, alors que Claire et Mila continuent de préparer le plan d’évasion, Mila lui parle de l’éventualité de faire évader le copain de Sabrina en même temps…



Claire n’est pas contre cette idée, d’autant que Sabrina ne va pas bien et qu’elle a perdu son boulot.



Mais quand Luna arrive et que Claire et Mila lui parlent de faire évader Stan avec Mouss, elle est totalement contre. Elle veut faire évader un innocent mais refuse de libérer un psychopathe qui a avoué un meurtre !

Un extrait de l’épisode de PBLV 4165 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4165 du 4 décembre 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

