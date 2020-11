« La grosse rigolade » du 19 novembre 2020 : les invités de Cyril Hanouna ce soir

4.9 ( 9 )

« La grosse rigolade » du 19 novembre 2020. Ce soir place à la détente sur C8. Rendez-vous dès 21h15 pour un numéro inédit de l’émission « La grosse rigolade » de Cyril Hanouna. À voir également en replay sur Mycanal.



Et ce soir votre émission passe en mode « sketch » ! L’occasion pour les invités du jour d’interpréter leurs plus grands sketchs mais aussi de vous dévoiler des nouveaux !

« La grosse rigolade » du 19 novembre 2020 : les invités de Cyril Hanouna

Et les invités de ce soir sont : Jean-Marie Bigard, Anne Roumanoff, Pierre Palmade, Les Chevaliers du Fiel, Christelle Chollet, Mado la Niçoise.. et plus d’autres encore.



#LaGrosseRigolade passe en mode "sketch" ce soir à 21h15 sur @C8TV 🎉@JM_Bigard, @anne_roumanoff, @PalmadePierre, @ChevaliersOff, @ChristelChollet, Mado la Niçoise… et plein d'autres invités vont interpréter leurs plus grands sketchs et vous dévoiler des inédits 😂 pic.twitter.com/Ebm2vfbmDf — TPMP (@TPMP) November 19, 2020

Préparez-vous à rigoler comme jamais ce soir, jeudi 19 novembre 2020, dès 21h15 sur C8 et Mycanal.

