4.9 ( 7 )



Annonces





« Les Princes et les Princesses de l’amour » nouvelle saison inédite dès le 30 novembre sur W9. Cette saison, l’Agence a concocté des expériences inédites pour aider les candidats à trouver l’amour. Mais ces expériences vont venir bousculer les certitudes des Princes et des Princesses vis-à-vis de leurs prétendant(e)s…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les Princes et les Princesses de l’amour » : à propos de cette nouvelle saison

Les Princes et les Princesses se lancent dans la quête du grand Amour… Mais cette année, elle risque d’être chamboulée car les prétendant(e)s pourraient bien les détrôner !

Trois nouvelles Princesses : Alix, Beverly et Kellyn, toutes d’anciennes prétendantes sont bien déterminées à oublier leurs histoires passées et à ouvrir de nouveau leur cœur. À leurs côtés, trois Princes : Mujdat, Bastien et un prince anonyme qui leur réserve des surprises…



Annonces





Tout au long de l’aventure, tous vont être soumis à des expériences inédites qui vont bousculer leur quotidien et leur permettre de tester leur sincérité. Et pour cette nouvelle saison, les prétendant(e) s sont mis à l’honneur par l’Agence Sur Mesure qui leur prépare un traitement particulier avec l’arrivée d’un nouvel expert…

Une nouvelle épreuve : les duels

Après la guerre des trônes l’année dernière, une nouvelle épreuve attend les princes et les princesses pour prouver leur sincérité : le Duel. Ils vont plus que jamais devoir se battre pour trouver l’amour.

Si l’Agence ne les sent pas assez investis, direction le Duel face à leur prétendant ou prétendante ou bien un prétendant ou une prétendante éliminée qui mériterait sa place en tant que Prince ou Princesse.

Dans ces duels, des valeurs fondamentales vont être mises à l’épreuve : l’honnêteté, la sincérité, la communication, le partage, la complicité, le respect… Ils vont devoir prouver qu’ils méritent leur place dans l’aventure et qu’ils ont ce qu’il faut pour être un Prince ou une Princesse de l’amour. A l’issue du duel, l’un des deux participants quittera l’aventure.

Le saviez-vous ?

❚ La saison 7 des PRINCES ET PRINCESSES DE l’AMOUR a rassemblé 734 000 téléspectateurs en moyenne, soit la meilleure saison historique en audience pour la marque en audience consolidée

❚ En audience 4 écrans, l’émission signe également sa meilleure saison historique avec 1.0M° de téléspectateurs en moyenne (avec un record historique pour l’émission à 1.2M° de téléspectateurs sur les 4 écrans à J+7*). Le programme signe sa 2ème meilleure saison historique auprès de l’ensemble du public avec 3.2% de part d’audience et du public de moins de 50 ans avec 6.8% de part d’audience.

❚ W9 s’est classée leader TNT et 4ème chaîne nationale auprès des 15-34 ans avec 10.1% de part d’audience.

Source : Médiamétrie / Médiamat – audience à date * Mesure 4 écrans – avant l’entrée en vigueur de la nouvelle mesure AIP

« Les Princes et les Princesses de l’amour » : nouvelle saison inédite dès le 30 novembre 2020 à 18h50 sur W9 et en replay sur 6PLAY/W9

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés