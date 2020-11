« Mask Singer » finale saison 2 : le 28 novembre 2020

4.9 ( 8 )



« Mask Singer » finale saison 2. Quelles personnalités se cachent derrière les masques encore en lice ? Fin du suspense le samedi 28 novembre 2020 à l’occasion de la grande finale de la saison 2. Elle sera diffusée dès 21h05 sur TF1 et bien sûr comme toujours en replay vidéo sur MYTF1.



Alors que samedi dernier le squelette et la pieuvre ont été démasqués (voir ICI), ils ne seront plus que 3 pour cette grande finale, dernier round de l’enquête la plus addictive de la télévision.

« Mask Singer » finale saison 2 :au programme

Pour cette dernière soirée, préparez-vous à d’ultimes surprises, des tableaux fabuleux, des prestations pleines de partage et d’émotion, avec notamment le retour de trois personnages emblématiques de la saison 1 pour des duos exceptionnels avec les trois finalistes…

Qui sera le grand vainqueur de cette deuxième saison de « Mask Singer » ? Rendez-vous le samedi 28 novembre 2020 sur TF1 et MYTF1.



Et vous, avez-vous une idée qui se cachent derrière les derniers masques et /ou costumes de cette saison 2 ?

Les quatre enquêteurs – Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams – ont tout tenté, non sans difficulté, pour essayer de démasquer les personnalités cachées derrière les somptueux costumes. Mais seront-ils suffisamment malins pour faire tomber les masques avant l’heure ?

En attendant de le savoir, ne ratez pas la demi-finale qui elle ne sera pas diffusée la semaine prochaine pour cause de foot mais le samedi 21 novembre 2020.

