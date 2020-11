Olivia Wilde et Jason Sudeikis, la rupture !

5 ( 4 )



Olivia Wilde et Jason Sudeikis, c’est fini ! L’actrice de 36 ans et l’acteur de 45 ans ont rompu leurs fiançailles après une relation de neuf ans, selon les informations publiées par le site américain People.



« La séparation s’est produite au début de l’année » a déclaré une source proche d’Olivia Wilde et Jason Sudeikis. « Cela s’est fait l’amiable et ils sont passés à une excellente routine de coparentalité. Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale. »



Alors que Jason Sudeikis avait demandé Olivia Wilde en mariage en 2012, ils ne se sont finalement jamais mariés mais ils ont eu un fils Otis, 6 ans, et une fille Daisy, 4 ans.

Le couple avait expliqué plusieurs fois ne pas être pressé de se marier.



