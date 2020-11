Plus belle la vie : ce soir, Eugénie enquête sur Mazelle (résumé + vidéo épisode 4153 PBLV du 18 novembre 2020)

4.9 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4153 du mercredi 18 novembre 2020 – Le Mistral se mobilise pour faire innocenter Mouss et ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Eugénie commence elle aussi à enquêter. Elle va interroger Mazelle pour essayer d’en savoir plus sur le nouveau commissaire…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4153

Claire vient sauver Mila des griffes de Mat et Darko. Ce n’est pas pour autant qu’elle est du côté de Mila, Claire croit toujours en la culpabilité de Mouss. En interview, Luna met Eugénie sur la piste de l’arrestation raciste. La journaliste vient confronter Mazelle qui est excédé, il met fin à l’entrevue et Eugenie le prend discrètement en photo. De son côté, Abdel a réussi à obtenir un parloir à Mila. La jeune femme est dépassée par ses sentiments…



Yolande a retrouvé son humour mais Babeth reste persuadée que sa mère veut se suicider. Elle voit un message sur portable de Yolande, indiquant une confirmation de livraison de bombonne de gaz. Elle confronte sa mère qui a une explication : c’est pour envoyer les cendres de Jocelyn dans l’espace…

Laetitia a trop de travail à l’hôtel pour rejoindre Valentin le soir. Mais il a un plan : il va faire le ménage pendant que Laetitia va se préparer. Mais il n’est pas seul à accomplir cette tâche…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4153 du 18 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

