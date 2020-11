Plus belle la vie : un mort, Abdel défend Mouss, ce qui vous attend jeudi 12 novembre (épisode n°4149 en avance)

4.5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » semble menacée faute d’audience (voir notre article), vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend demain. Alors on peut vous dire que dans l’épisode 4149 du jeudi 12 novembre, Mouss est vraiment en mauvaise posture mais Abdel va accepter d’être son avocat et de le défendre.



En effet, Abdel va tout faire pour le sortir de là et il réussit à convaincre Xavier Revel que Mouss n’a pas le profil d’un tueur.



En effet, Mouss continue de jurer qu’il est innocent malgré la pression d’Éric. Alison réconforte Mila et lui annonce qu’Abdel va défendre Mouss. Mais Mazelle est très fort, il promet à Mila qu’il va personnellement suivre cette affaire !…

Abdel vient au commissariat pour défendre Mouss. Il affirme devant Mazelle que son client n’a pas le profil ni le compte en banque d’un trafiquant. Xavier Revel se range de son avis.



De leur côté, Yolande et Jocelyn passent leur toute dernière journée ensemble. Ils s’enferment dans une chambre d’hôtel tandis que Babeth et Patrick sont morts d’inquiétude… Ils finissent par retrouver leur trace grâce à la localisation de leur voiture. C’est une course contre la mort qui débute !

Quant à Valentin, il essaie de s’extirper de l’hôtel en douce mais Mirta lui demande de payer son séjour. Il a faim mais reste digne…

Rendez-vous jeudi 12 novembre à 20h10 sur France 3 pour découvrir cet épisode inédit de « Plus belle la vie ».

