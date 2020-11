Ici tout commence : Louis menace Salomé, Anaïs se venge, ce qui vous attend jeudi 12 novembre (épisode n°9 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes accro à la série quotidienne « Ici tout commence » et que vous avez hâte de savoir ce qui vous attend demain, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 9 du jeudi 12 novembre, Salomé va prendre une lourde décision concernant sa grossesse.



En effet, alors qu’elle est enceinte de Maxime mais mariée à Louis, Salomé se confie encore une fois à Rose.



Elle lui explique qu’elle n’est pas prête à avoir un bébé et qu’elle a décidé d’avorter. Elle va le dire au gynécologue lors de son rendez-vous vendredi. Rose lui conseille quand même de ne pas prendre de décision trop précipitée… Elle lui parle de son histoire et de son avortement quand elle était jeune.

Devant Anaïs, Enzo nie avoir eu une relation avec Noémie. Elle ne le croit pas… Et devant Antoine qui l’interroge, Enzo confirme qu’il couchait avec Noémie mais qu’elle l’avait quitté. Enzo confie à Maxime qu’il pense que c’est Teyssier pour le sweat et le tag, il veut arrêter d’enquêter sur Noémie.



De son côté, Louis fouille le casier de Salomé et trouve le bracelet de Maxime. Il la confronte et elle prétexte que c’est simplement un bracelet qu’elle a acheté à Sète. Louis n’hésite pas à menacer Salomé ! Il affirme que si elle le trompe, il les détruira elle et son mec !

Louis va ensuite se confier à Maxime, il est convaincu que Salomé voit quelqu’un d’autre… Pendant ce temps là, Anaïs se venge d’Enzo en couchant avec Lionel…

Rendez-vous jeudi 12 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

