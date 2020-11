Soirée spéciale Blanche Gardin, ce soir sur C8

5 ( 3 )

Soirée spéciale Blanche Gardin ce soir, vendredi 13 novembre 2020, dès 21h15 sur C8 ou sur MyCanal.fr . Une humoriste au ton grinçant et dont la chaîne diffusera deux spectacles.



Soirée spéciale Blanche Gardin : demandez le programme

En première partie de soirée, son dernier « seule en scène » Bonne nuit Blanche, qui lui a valu le Molière de l’humour en 2019, après celui remporté en 2018 pour son précédent opus « Je parle toute seule ».

« Dans un monologue grinçant et désopilant, l’humoriste se livre à des confessions, celles d’une quarantenaire désenchantée obsédée par le sexe et les rapports humains. Avec sa petite robe de princesse corsetée et son air de ne pas y toucher, l’artiste captive son public qui n’en revient pas de ce qu’il entend. Un numéro de stand up plein d’autodérision où l’humour s’invite dans chaque phrase ciselée avec talent par celle pour qui « faire rire s’apparente à de la médecine d’urgence » ».



Et juste après…

Et juste après, soit à partir de 23 heures, c’est « Il faut que je vous parle » qui prendra le relais. C’est une version inédite du spectacle animé par Fabcaro qui nous sera ainsi proposée. Dès ce premier spectacle en 2015 déjà, Blanche Gardin osait tout. Et même de n’en conserver la trace qu’en version audio. Fan de l’auteur de bandes dessinées Fabcaro, Blanche lui a demandé de la dessiner sur scène afin de pouvoir utiliser l’enregistrement sonore du spectacle et de créer ainsi le premier stand-up animé.



Bref, et pour faire court, si vous avez envie de rigoler un bon coup avec la reine du stand-up et du politiquement incorrect, c’est sur C8 qu’il vous faudra vous brancher ce soir.

Un rendez-vous exceptionnel ! La soirée spéciale #BlancheGardin, c'est ce soir à 21h15 sur C8 pic.twitter.com/HyXphGHrDx — C8 (@C8TV) November 13, 2020

