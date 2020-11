« Star Wars épisode 2 : l’attaque des clones » : en mode rediffusion ce soir sur TMC

4.9 ( 10 )



« Star Wars épisode 2 : l’attaque des clones » est l’épisode 2 de la plus intergalactique des sagas. Et il est mode rediffusion ce soir dès 21h15 sur TMC juste après l’émission de Yann Barthès « Quotidien ». Rendez-vous aussi depuis tous vos appareils connectés (pc, smartphone, tablette…) sur MYTF1/TMC et optez pour la fonction direct. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.



« Star Wars épisode 2 : l’attaque des clones » : histoire, résumé, synopsis

Dix ans après les événements de « La Menace Fantôme », la galaxie est au bord de la guerre civile suite à un mouvement séparatiste. Confrontés à cet événement aux commandes du mystérieux Comte Dooku, les chevaliers Jedi, en nombre limité, peinent à maintenir la paix et l’ordre dans la galaxie. L’ex-reine de Naboo et maintenant sénatrice, Padmé Amidala, se rend au Sénat Galactique pour voter un projet de création d’une armée pour venir en aide aux Jedi débordés. Lors de son arrivée, elle échape de justesse à une tentative d’assassinat. Immédiatement, le Padawan, Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Le conseil Jedi confie à son maître, Obi-Wan Kenobi, de retrouver l’identité des criminels. C’est alors qu’il découvre l’existence d’une impressionnante armée de clones… Pendant ce temps, Anakin Skywalker partage une histoire d’amour interdite avec Padmé Amidala…

Et la bonne nouvelle c’est qu’une séance « Star Wars » vous attend désormais chaque lundi soir.

Nouveau succès d’audience ?

On ne compte plus le nombre de rediffusions de cette saga devenue culte. Mais à chaque fois le succès est au rendez-vous. La semaine dernière l’épisode 1 a encore pu compter sur 1.02 million d’inconditionnels soit 4.9% du public présent devant son poste de télévision.

Ce deuxième opus fera t-il aussi bien ? Pour le savoir, rendez-vous demain avec les chiffres de l’audimat. En attendant, rendez-vous ce soir pour la suite de la saga « Star Wars » sur TMC.

