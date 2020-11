« L’amour est dans le pré » du 9 novembre 2020 : ce soir turbulences et surprises au programme !

4.9 ( 9 )



« L’amour est dans le pré » du 9 novembre 2020. Alors que la fin des séjours à la ferme est imminente, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et en replay sur 6PLAY pour la suite des aventures amoureuses de nos agriculteurs.



Dans ce 9e épisode, l’aventure amoureuse de nos agriculteurs franchit un cap. Après les premiers instants de découverte et d’observation, le moment est venu pour nos célibataires de faire leur choix et… de l’assumer ! De telles décisions vont susciter d’immenses joies mais aussi, et forcément, des grandes déceptions. Aussi dans cette épisode, et pour la première fois dans l’Amour est dans le pré, une nouvelle chance s’offre à un agriculteur avec une lettre de toute dernière minute.

« L’amour est dans le pré » du 9 novembre 2020

🚜 Jérôme, maraîcher de 37 ans et grand timide, a besoin qu’une femme fasse le premier pas. Et bien l’une de ses prétendantes l’a pris au mot ! Après un baiser volé en pleine séance de cueillette, la jeune femme s’est imposée définitivement dans le cœur de notre viking. Celui-ci ne doit donc pas tarder pour annoncer la dure vérité à l’autre prétendante et c’est une tâche difficile pour ce grand émotif qui ne veut blesser personne…

🚜 Depuis quelques jours, Mathieu, chaleureux éleveur de taureaux, vit en compagnie de ses deux prétendants, Johnny et Alexandre. Sauf que dans son cœur, il n’y a qu’Alexandre qui compte, et ce depuis le speed dating à Paris. C’est donc l’heure d’annoncer à Johnny le choix de son cœur. Mais plus facile à dire qu’à faire… Après cette annonce, Mathieu et Alexandre, tous deux passionnés de chevaux, vont-ils galoper vers une vie à deux ?



🚜 Grande première dans l’Amour est dans le pré, un de nos agriculteurs va revenir faire un rendez-vous amoureux dans la capitale ! Alors que l’amour n’a pas frappé à la porte lors du séjour à la ferme, Karine Le Marchand va lui offrir une seconde chance et lui faire rencontrer une femme qui correspond à toutes ses attentes. La « Cupidon des agriculteurs » aurait-elle trouvé la femme parfaite pour notre chanceux agriculteur ? Le grand amour sera-t-il au rendez-vous ?

🚜 David, agriculteur à l’extrême sensibilité, a choisi sa Stéphanie. De la brune ou de la blonde, qui fait chavirer son cœur ? Après l’annonce de sa décision à l’autre Stéphanie, David vit au grand jour son début d’histoire d’amour en gâtant sa belle avec plein de surprises… Cette relation amoureuse naissante enchante les deux tourtereaux qui prévoient déjà de se retrouver très vite, mais l’étincelle des débuts sera-t-elle encore au rendez-vous ?

🚜 Dans l’Aube, Lionel va connaître une grosse déconvenue : une de ses prétendantes préfère quitter l’aventure. Un coup dur pour notre gentleman farmer qui avait une légère préférence pour elle. Ce retournement de situation conduira-t-il notre éleveur laitier à s’ouvrir à son autre prétendante ? Et si le destin faisait bien les choses ? Une chose est sûre : l’espièglerie et les jeux de mots coquins seront toujours de la partie.

« L’amour est dans le pré » du 2 novembre 2020 : vidéo

Quelques images de votre émission de ce soir…

Au programme de #ADP lundi à 21.05 : de l'amour, quelques turbulences mais aussi une bonne surprise pour un des agriculteurs 🥰🌾

Nouveau succès d’audience ?

« L’amour est dans le pré » continue d’enchaîner les bonnes performances d’audience. La semaine dernière, le programme a réuni 3.87 millions de romantiques et 16% de part d’audience. Et toujours une place de leader auprès du public jeune et féminin avec notamment 23% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

« L’amour est dans le pré » est de retour ce soir sur M6 dès 21h05.

