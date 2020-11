« Star Wars épisode 3 : la revanche des Sith » : en mode rediffusion ce soir sur TMC

5 ( 7 )



Annonces





« Star Wars épisode 3 : la revanche des Sith » est en mode rediffusion ce soir dès 21h15 sur TMC juste après l’émission de Yann Barthès « Quotidien ». Rendez-vous aussi depuis tous vos appareils connectés (pc, smartphone, tablette…) sur MYTF1/TMC et optez pour la fonction direct. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Star Wars épisode 3 : la revanche des Sith » : histoire, résumé, synopsis

Les forces séparatistes attaquent la planète Coruscant et s’emparent du Chancelier de la République, Palpatine. Les deux Jedi, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, ont pour mission de le délivrer. Palpatine se révèle être le seigneur noir Sith Dark Sidious qui manipule les séparatistes. Il tente d’influencer le jeune Chevalier Jedi, Anakin Skywalker, par la promesse d’un pouvoir sans précédent. Séduit, le jeune Jedi se laisse entraîner par le côté obscur de la Force. Il prête alors allégeance au maléfique Dark Sidious et devient Dark Vador. Les Seigneurs Sith s’allient pour préparer leur revanche, qui débute par l’extermination des Jedi. Seuls rescapés du massacre, Yoda et Obi-Wan se lancent à la poursuite des Sith. Un combat au sabre entre Anakin et Obi-Wan, décidera du sort de la galaxie…

Un nouveau carton d’audience pour « Star Wars » ?

TMC a vraiment bien fait de rediffuser cette saga à succès chaque lundi soir. Malgré une rude concurrence, les fans sont présents chaque semaine. La semaine dernière l’épisode 2 , à savoir « L’attaque des clones », a pu compter sur 1.26 million d’inconditionnels (pda 6.8%) offrant ainsi une très belle 5ème place à la chaîne.



Annonces





#Audiences @TMCtv @TMCtv leader TNT et 4e chaîne nationale hier soir avec

Star Wars : épisode II – "L'attaque des clones" ✅1 259 000 téléspectateurs

📌11,8% pda Frda-50

📌13,2% pda 25-49a

📌11,2% pda CSP+ 🥇record sur les Frda-50 et 25-49a pour un film en 2020 pic.twitter.com/bsVGJafUO9 — TF1 Pro (@TF1Pro) November 10, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés