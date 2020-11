Un si grand soleil en avance : Claire et Florent, c’est fini ! (résumé + vidéo épisode n°518 du 16 novembre 2020)

4.9 ( 12 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Florent avait choisi de pardonner à Claire sa tromperie avec Joshua, ce soir il prend une toute autre décision dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, après qu’elle lui ait tout dit sur Maureillas, Florent annonce à Claire que c’est fini entre eux !



Un si grand soleil résumé de l’épisode 518

Claire explique tout à Florent au sujet du plan qui a permis de faire tomber Maureillas. Avec la complicité d’Elisabeth, avec Myriam elles l’ont piégé et ont réussi à le ruiner. Tout l’argent de Maureillas va aller à des associations humanitaires. Claire espère que Florent la comprenne mais ce n’est pas du tout le cas… Florent tombe de haut et sent trahi une fois de plus. Il décide de rompre !



Et tandis que Christophe ne se prive d’aucun petit plaisir, Claire pourra-t-elle enfin aller au bout de ses aveux ? De son côté, Elisabeth remet certaines pendules à l’heure.

