Un si grand soleil déprogrammé : à quand le retour du feuilleton de France 2 ?

Un si grand soleil, déprogrammation infos diffusion France 2 – Les fans de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ne décolèrent pas depuis l’annonce de la déprogrammation la semaine dernière pour cause de reconfinement. En effet, si en mars dernier le feuilleton avait été le premier à être déprogrammé pour cause d’arrêt des tournages, cette fois-ci le tournage se poursuit normalement et dans le respect des mesures sanitaires.



Mais France 2 a fait le choix d’enlever « Un si grand soleil » pour faire la part belle à l’actualité en prolongeant son journal de 20h.



Un choix plus que contesté par les téléspectateurs et les fans de la série, qui clament leur envie de se divertir au lieu de se plonger un peu plus dans la triste actualité du coronavirus…

Reste donc à savoir quand France 2 reprogrammera « Un si grand soleil ». Mais la chaîne disposant d’un stock important d’épisodes inédits et le tournage étant toujours en cours, la série devrait rapidement revenir à l’antenne.



