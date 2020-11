Un si grand soleil : Elsa s’en va, Becker doute de Manu, ce qui vous attend mardi 1er décembre (épisode n°527 en avance)

4.8 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous souhaitez en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 527 du mardi 1er décembre, Manu et Elsa vont se retrouver dans de sales draps !



Annonces



Annonces

En effet, Becker a finalement eu le rapport d’analyse adn de la scientifique. Clément informe Manu que l’adn sur la moto était bien celui d’Elsa et il se demande si ce n’est pas lui qui avait fait disparaitre le rapport…



Annonces



Annonces



Annonces





Manu jure qu’il n’a rien fait… Et quand Becker décide d’aller mettre la pression à Virgile au camping, Manu lui envoie un message pour le prévenir ! Virgile donne son arme à Vivien pour qu’il lui cache quelques temps… Quand Elise lui rend visite, elle ne trouve rien mais informe Becker qu’elle a eu l’impression qu’il s’attendait à ce que la police vienne le voir.

Becker place Virgile sous surveillance alors que pendant ce temps là, Elsa décide de quitter l’appartement de Manu. Elle lui laisse une lettre d’adieux et essaie de voler une moto dans le centre de Montpellier…



Annonces





Côté vie privée, Clément n’en peut plus de la présence d’Alain dans leur appartement. Avec Janet, ils décident de lui parler… Mais aucun des deux n’y arrive finalement !

Quant à Claire, elle appelle Florent pour lui faire une déclaration d’amour. Mais bien que Florent l’aime encore, il n’a plus confiance et ne souhaite pas revenir en arrière.

Rendez-vous mardi 1er décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés