Un si grand soleil en avance : Virginie tourne un clip de promo (résumé + vidéo épisode n°524 du 26 novembre 2020)

4.3 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les Pères Noël de l’espoir reprennent du service ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, Virginie et Gary ont à coeur de réussir à redynamiser l’association et pour y parvenir, ils tournent un film publicitaire…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 11 décembre 2020



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 524

Alex aide Virginie à tourner un clip ce promo pour son association, les Pères Noël de l’espoir. Mais ça s’avère plus difficile que prévu… Après dix prises, Alex s’énerve et s’en prend à Virginie ! Gary essaie de calmer le jeu…



Annonces





Et tandis que Virgile subit les questions indiscrètes de Vivien, Camille fait une découverte stupéfiante.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 26 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.