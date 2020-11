Un si grand soleil : Florent se confie à Sabine, Elsa de retour, ce qui vous attend mardi 10 novembre (épisode n°514 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que la diffusion de votre série de France 2 « Un si grand soleil » a repris aujourd’hui, que va-t-il se passer demain ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 514 du mardi 10 novembre, Florent va choisir de se confier à Sabine…



En effet, alors qu’au petit déjeuner avec Claire l’ambiance est tendue et qu’Enzo s’en rend compte, Florent va voir son ex et lui parle de la tromperie de Claire.



Sabine lui conseille d’en parler directement avec elle… Mais plus tard, Sabine confie à Eve qu’elle est toujours amoureuse de Florent et qu’elle aimerait bien tenter de le récupérer…

Florent annonce à Claire qu’il a vu les sms de Joshua…



De son côté, Elsa est encore de retour à Montpellier et prête pour un nouveau braquage. Elle prévient Virgile et veut toujours l’associer à son projet. Et Elsa observe de loin Manu avec sa fille, Camille.

Rendez-vous mardi 10 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

