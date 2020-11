Un si grand soleil : Maureillas pris au piège, Johanna va trop loin, ce qui vous attend jeudi 12 novembre (épisode n°516 en avance)

4.1 ( 20 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 516 du jeudi 12 novembre, Johanna va aller beaucoup trop loin dans sa petite guerre contre Christophe…



En effet, elle donne une interview à la radio dans laquelle elle s’attaque à Cécile et son expert, Christophe.



Elle décrédibilise la juge et Christophe, qu’elle n’hésite pas à décrire comme un vétérinaire véreux… Christophe l’appelle et Johanna lui déverse toute sa haine.

Le procureur exige du coup que Cécile classe la mort de Mme Seguin en accident et même Ludo ne comprend pas l’acharnement de Johanna contre Christophe. Il pense qu’elle n’a pas tourner la page, Johanna l’envoie balader.



Quant à Maureillas, il a fait le virement et se réjouit d’être riche. Mais en réalité, Myriam et Claire l’ont arnaqué… Il est pris au piège.

Claire ne se réjouit pas car elle sait que si Florent apprend la vérité, ce sera définitivement terminé. Et elle reçoit un message de Florent, qui lui annonce être rentré. A l’appartement, ils s’embrassent…

Rendez-vous jeudi 12 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

